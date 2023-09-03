Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Нужна мобилизация: В Польше обсуждают провал плана по увеличению численности армии
В стране хотели сформировать армию из 300 тысяч человек.

реклама

Министерство национальной обороны Польши долгое время рассматривало возможность увеличения численности армии до 300 тысяч человек, а после начала боевых действий на украинских территориях вопрос стал как никогда актуален. В польском правительстве объявили о соответствующих планах на ближайшее будущество.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил 1 сентября, что в этом году начнётся формирование новой, шестой дивизии. Однако, как сообщает бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt, в стране ещё не закончилось формирование первой дивизии пехоты легионов в Подляском воеводстве, поэтому создание новой дивизи на данный момент невозможно

реклама

Объясняя причины этой проблемы, польский генерал утверждает, что без возобновления всеобщей воинской повинности у польского правительства нет шансов найти новых людей для формирования дивизий. Об этом в курсе как некоторые члены правительства, так и американцы, удивляющиеся, как поляки собрались без мобилизации населения увеличить численность армии.

По состоянию на 2023 года численность Вооружённых сил Польши составляет 167 тысяч человек.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#польша
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Польша отвергла обвинения в нарушении своим вертолётом границы Белоруссии
Поляки закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев
Лукашенко пригласил Польшу на учения ОДКБ «Боевое братство-2023»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
16
Шольц: Германия больше не вернётся к атомной энергии, отдавая приоритет возобновляемым источникам
14
Россия развёртывает межконтинентальную баллистическую ракету Сармат, способную нести ядерное оружие
10
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
8
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
81
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
2
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
3
Польша отвергла обвинения в нарушении своим вертолётом границы Белоруссии
2
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
«Море огня и взрывов»: в западной прессе рассказали о новой тактике ВС РФ на Украине
1
Новейшая российская ракета 9М333 игнорирует тепловые ловушки и поражает 80% целей
+
12-ядерный гибридный процессор AMD серии Ryzen 8000 с большими и малыми ядрами снова замечен в сети
1
Состоялся анонс хоррор-шутера с фотореалистичной графикой Lost Fragment
+
Uselessmouth победил Starfield за 17 часов и успешно вернул деньги
+
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
40
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли более 105 военных
+
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
Китайский контрабандист намеревался провезти через границу 1500 процессоров и 1470 модулей памяти
1
Скорее всего, SMIC снабдила Huawei новыми процессорами для флагманского смартфона Mate 60 Pro
+

Популярные статьи

5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
59
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
31
Мег 2: Бездна: как Джейсон Стэйтем кильку ловил
8
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
23
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
37
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
13
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
9
Ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» для своих и «Оборотень» или «Обманщик» для врагов (часть 1)
+
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
5
Как я делал сборку WebP ConvertBAT, но в процессе что-то пошло не так, однако меня это не остановило
9

Сейчас обсуждают

Saf- Saf
23:49
Об успехах судят по количеству трупов? Количество чубатых жмуров возросло = контрнаступ удался.... Ясно понятно
В США сообщили о значительном прогрессе контрнаступления за последние 72 часа
Saf- Saf
23:46
Старые видосы с "городами" смотришь, нынче расстрел за съемки на улицах..... А на трубе сидят они из польши, куда в бабьих панталонах сбежали)))
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин ограниченно пригодных к службе
beltar
23:45
Т. е по графику разница м/у 3060Ti и 4090 даже чуть меньше двухкратной? И разницы м/у 1080p и 1440p для топ 3 карт нет, или она мизерная? Не может такого быть, у игры проблемы с CPU, он тупо не может ...
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
Urtgard
23:44
Нет дебил, то что мошенническая компашка амуди подгадила в нескольких играх, ничего не значит. Нвидиа как развивала, так и будет развивать технологии в основном большинстве игр, каким нужно быть баран...
AMD RX 7900 XTX превосходит NVIDIA RTX 4090 в Starfield
REY_B_
23:42
Бизнес, ничего личного... США уже закончили производство F-16, значит настало время их слить. Чтобы союзники начали покупать F-35. То же самое и с устаревшими версиями Абрамсов. А вот немцы прокололис...
Украина скоро получит танки М1 Абрамс
REY_B_
23:40
А, экономист.... Значит пилить бабло умеет.... С точки зрения России, кандидатура замечательная. Был бы какой-нибудь инженер, мог бы что "неприятное" сделать.
Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова
kilobait3
23:40
а есть хоть один достойный фильм за всю историю киноделов? все перекопал, одна праша!
Мег 2: Бездна: как Джейсон Стэйтем кильку ловил
troglodit
23:39
скорее южный Кавказ проснётся, а Пашиняна там нет, он в пиндосии.
Пашинян: Однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет на Южном Кавказе
kilobait3
23:38
полнейший бред.
Мег 2: Бездна: как Джейсон Стэйтем кильку ловил
kilobait3
23:38
никто сбивать спутники не станет. лучше положить пару миллиардов чем уничтожить техпрогресс. уже прошли это.
США готовят армию автономных роботов к битве с Китаем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем