В стране хотели сформировать армию из 300 тысяч человек.

Министерство национальной обороны Польши долгое время рассматривало возможность увеличения численности армии до 300 тысяч человек, а после начала боевых действий на украинских территориях вопрос стал как никогда актуален. В польском правительстве объявили о соответствующих планах на ближайшее будущество.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил 1 сентября, что в этом году начнётся формирование новой, шестой дивизии. Однако, как сообщает бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt, в стране ещё не закончилось формирование первой дивизии пехоты легионов в Подляском воеводстве, поэтому создание новой дивизи на данный момент невозможно

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Объясняя причины этой проблемы, польский генерал утверждает, что без возобновления всеобщей воинской повинности у польского правительства нет шансов найти новых людей для формирования дивизий. Об этом в курсе как некоторые члены правительства, так и американцы, удивляющиеся, как поляки собрались без мобилизации населения увеличить численность армии.

По состоянию на 2023 года численность Вооружённых сил Польши составляет 167 тысяч человек.