Уточняется, что всё это оружие исключительно украинское.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооружённые силы Украины имеют в своём арсенале оружие, которое способно поражать военные цели на российских территориях на расстоянии в 1 500 километров.

По словам украинского чиновника, всё применяемое по российским территориям оружие является украинским. Оно отрабатывается уже определённый период времени и входит в ракетную программу страны, утверждённую ещё в 2020 году. Программа предполагала создание собственных украинских ракет и использование беспилотников, которые активно производятся при привлечении большого количества частных компаний.

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Алексей Данилов добавил, что возможностью наносить удары вглубь России работало «очень большое количество профессиональных людей», а целями для украинской армии становятся объекты военного значения.

Стоит отметить, что ранее этот же чиновник отрицал применение западного оружия по российским территориям. Он утверждал, что когда Запад передаёт оружие, есть чёткая договорённость не применять его за пределами зоны боевых действий, которая расположилась на украинских территориях.