В чём именно выражается успех озвучено не было.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби заявил, что за последние 72 часа Вооружённые силы Украины достигли значительного прогресса в контрнаступлении.

По словам американского чиновника, никто из объективных наблюдателей украинской контрнаступательной операции не может отрицать факт достижения украинской армией успеха. В чём именно выражается этот успех озвучено не было, хотя было добавлено, что украинцы на некоторых участках противостоят второй линии российской обороны. Он также подчеркнул, что какая-либо критика по отношению к украинскому контрнаступлению абсолютно бессмысленная, ведь идёт речь о критике «друга и партнёра», который противостоит России.

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Джон Кирби утверждает, что украинское командование само вправе решать, в каком направлении им наступать и как быстро. В задачи американцев входит обеспечить украинцев всем необходимым вооружением, возможностями, обучением личного состава, методами и инструментами для дальнейшего продвижения.