Украинцы три раза за ночь пытались ударить по мосту.

Пресс-служба Министерства обороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать Крымский мост. Всего было три атаки: первая - вчера в 23:15, вторая - сегодня около 02:10, третья - около 02:20. В акватории Чёрного моря были обнаружены полупогружные безэкипажные катера, которые были уничтожены российской армией.

Ещё после первой попытки украинских сил нанести удар по Крымскому мосту, движение транспорту было временно перекрыто. Возобновление движения транспорта по мосту было возобновлено после отражения третьей атаки на логистический объект.

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В середине августа уже сообщалось об очередной попытки украинских военных нанести удар по Крымскому мосту, но в тот раз использовались зенитные ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Они были перехвачены средствами противовоздушной обороны в районе Керченского пролива.

На текущий момент официально подтверждённых успешных атак по Крымскому мосту произошло всего две: одна - в 2022 году, другая - в 2023 году.