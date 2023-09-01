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Кадыров потребовал от США снять санкции с его матери, иначе он будет «беспредельничать»
Он утверждает, что она не выезжает за границу и занимается благотворительностью.

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С 24 февраля 2022 года введение санкций против высокопоставленных российских чиновников и их родственников стало обыкновенным делом. Не исключение и мать Рамзана Кадырова, которая попала под антироссийские санкции, на что отреагировал её сын. Он утверждает, что его мама не выезжает за границу и занимается лишь благотворительностью.

Кадыров требует от Соединённых Штатов Америки снять с его матери санкции, иначе он им это не простит и будет искать отмщение. Чеченский политик считает, что таким образом Запад указывает ему дорогу «как совершить преступление законным путём», поэтому он будет «беспредельничать» и каким-то образом даже собрался забрать у американцев машины, самолёты, которые планирует сжигать.

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Рамзан Кадыров добавил, что после того как его лошадь Зазу попала под санкции, он уверен в отсутствии чести, совести и достоинства у американского руководства и дипломатов. Позже коня всё-таки удалось вывезти из Европы незаконным путём.

На текущий момент в штатах никак не отреагировали на слова Кадыров и учитывая характер его высказываний, вряд ли какие-то действия будут предприняты.

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#сша #кадыров #чечня
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Aslan Heroes
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Кадыров потребовал от США снять санкции с его матери, иначе он будет «беспредельничать»
Арсен Алабердов
07:07
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