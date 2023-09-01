Изначально предполагалось, что истоки ситуации в катастрофе на ЧАЭС.

Научный журнал Environmental Science & Technology опубликовал исследование, в котором учёные рассказали, с чем связано появление радиоактивных диких кабанов в Центральной Европе. Изначально предполагалось, что высокая концентрации радионуклидов в мясе животных связана с катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в 1986 году.

В исследовании учёных взяли 48 образцов мяса дикого кабана из 11 округов Баварии(юг Германии, Центральная Европа), в большинстве из которых обнаружен высокий уровень радиоактивного цезия. Шестидесятилетний радиоцезий образовался после испытания ядерного оружия во время Холодной войны.

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Отмечается, что после ядерных испытаний в период Холодной войны, уровень заражения у других животных в дикой природе, обитающих в Центральной Европе, снизился. Однако кабаны сохраняют высокий уровень радиоактивности из-за употребления в пищу трюфельных грибов, которые накапливают из почвы осевшие частицы радиации. От 10% до 68% обнаруженного цезия-135 и цезия-137 попало в почву Европы на уровень, где растут трюфельные грибы, в результате ядерных испытаний.