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The New York Times: Украина производит и тестирует дальнобойные дроны для нанесения ударов по России
Их работу можно увидеть уже сейчас.

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В последнее время участились случаи проникновения украинских беспилотников на российские территории, большую часть из которых нейтрализуют обычными средствами радиоэлектронной борьбы. Однако некоторые дроны достигают своей цели и поражают стратегические и логистические объекты.

Издание The New York Times, ссылаясь на украинских конструкторах, сообщает о больших успехах страны в развитии беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Украинцы разрабатывают дальнобойные дроны, которые могут пролететь тысячу километров и поразить дорогостоящий военный объект, при этом их себестоимость невелика.

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Бывший Министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждает, что нынешние дроны, летающие по территориям России - ранние птички, но уже способны создать проблемы противнику. 

Украина решила сама взяться за производством вооружения такого типа, так как американцы запретили применять их оружие для ударов по российским территориям. 

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил применения дальнобойного оружия украинской армии для атаки по военному аэродрому в Псковской области словами: «Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров»

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#россия #украина
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