Пока обещано только около 50 - 60 самолётов.

После того, как Дания, Нидерланды и Норвегия согласились передать Украине американские истребители F-16, которые сами же заменят более современными F-35, есть информация о сформированной для украинцев авиационном корпусе из 50 - 60 самолётов. Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат недавно счёл это достаточным числом, но Президент Украины Владимир Зеленский с этим не согласен.

В интервью португальскому телеканалу RTP украинский президент заявил, что уже присутствуют договорённости с Западом о поставках вышеуказанного числа авиационной техники, но этого недостаточно для создания мощного воздушного флота, который не давал бы России доминировать в небе. Зеленский добавил, что украинским силам нужно порядка 160 истребителей F-16.

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Ранее Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли сообщил, что обеспечить Украине формирование новых военно-воздушных сил по западному образцу слишком дорого, ведь у россиян в арсенале более 500 истребителей, которые они могут применять. Найти такое число для украинцев попросту невозможно и слишком дорогостоящее решение.