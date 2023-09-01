Венгры тоже обещали ответить в случае такого исхода.

Несколько дней назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что их страна считает недопустимым удары по «Турецкому потоку» и если это всё же произойдёт, то возникнет повод для войны в ответ на террористическую атаку.

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что проложенный газопровод «Турецкий поток» не станет объектом нападения, ведь это обернётся катастрофой для страны. Он отметил, что сербы построили, оплатили и купили газопровод и не хотят зимой остаться без газа, хотя пока для этого нет никаких предвещаний.

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Тем не менее, Вучич сообщил, что Сербия зарезервировала к предстоящей зиме порядка 630 миллионов кубометров газа в хранилищах на своей территории и в Венгрии.

Скорее всего, опасения обеих стран связаны с тем, что уже были случаи повреждения каналов различных потоков через Украину, а также ликвидация «Северных потоков» в Балтийском море. Украинское правительство неоднократно выступало против импорта российского газа в Европу.