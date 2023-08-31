Связано это с банкротством «Т-платформы», владеющей 1% акций компании и некоторыми наработками по процессорам «Байкал»

С 2019 года отечественный производитель процессоров «Байкал Электроникс» получил дополнительную субсидию от российского правительства на 2,2 миллиарда рублей, начав подавать надежды как возможный аналог западным разработкам от Intel. После введения санкций против компании в 2022 году ситуация резко изменилась, ведь производитель полагался на сотрудничество с иностранными компаниями, которые отвернулись от него в рамках антироссийских санкций.

После того, как TSMC и ARM перестали сотрудничать с российской компанией, убытки всё росли, а сейчас компания «Т-платформы», владеющая 1% акций «Байкал Электроникс» и некоторыми наработками по процессорам «Байкал», планирует их продать, чтобы заработать 5 миллионов долларов. Компания запустила процедуру банкротства.

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Генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов считает, что передача интеллектуальной собственности сторонним организациям не помешает развитию предприятия. Отмечается, что российский производитель не собирается участвовать в торгах и выкупать свои акции, так как уже имеет достаточное количество своих наработок