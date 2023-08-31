Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Орбан призвал Запад к сделке по Украине без возврата Крыма и членства в НАТО
Украинцы уже отреагировали на слова венгерского чиновника.

реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал западные страны отказаться от перспектив приёма Украины в НАТО и провести сделку по прекращению боевых действий на украинских территориях, отказавшись от украинских претензий на Крым. О других украинских территориях, подконтрольных российской армии, речи не было. 

Венгерский политик считает, что победа украинцев в этой ситуации невозможна из-за численного перевеса россиян. Именно озвученные им условия могли бы позволить урегулировать российско-украинский конфликт. Непонятно, входит ли в предложенную политиком «сделку» судьба Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые подконтрольны России, как и Крым.

реклама

Орбан также призывает Запад прекратить военную поддержку Украину. Он допускает, что Украина может получить некоторые гарантии от союзников в рамках «новой архитектуры безопасности», одобренной Россией, как аналог членству в североатлантическом альянсе.

Спикер Кабинета министров Украины отреагировал на слова главы венгерского правительства, подчеркнув, что не знает как в Венгрии, но украинцы не торгуют своими территориями и суверенитетом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #венгрия #орбан
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Гурулев предложил применить ядерное оружие по наступающей украинской армии
В Украине хотят приравнять коррупцию к госизмене
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
6
ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
7
Xbox отменила акцию Game Pass за доллар из-за злоупотребления ею ради бесплатной игры в Starfield
+
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
5
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
9
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
Российские инженеры создали первый в мире воздушный беспилотный авианосец с дронами-камикадзе
1
В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
2
Энтузиасты смогли взломать PlayStation 5 и добиться 110 FPS в Bloodborne и The Last of Us Part II
3
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
31
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
+
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
16
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3
19FortyFive: необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard 1A5 ржавеют в Италии
1
Российский истребитель 5-го поколения Су-57 получил ракету Р-37М с дальностью до 300 километров
+
Xiaomi прекращает поддержку трёх популярных бюджетных смартфонов и одного флагмана
+

Популярные статьи

Xbox series S - эпичный провал десятилетия
71
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
41
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
9
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
О надежности F-35
4
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
4
Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
5
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
Почему расширение БРИКС станет очередным громким провалом США на Ближнем Востоке
6

Сейчас обсуждают

Евгений Яковлев
05:29
попробуй подумать 5 минут и попробуй сам ответить на вопрос. ответ в самой статье есть
Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина
mds
05:24
мтс контора п*дарасов. на мегафоне с 10 года и все ещё безлимитный тариф и безлимитная бесплатная раздача. п.с. я только не давно от пользователя мтс узнал, что им нужно платить за раздачу и я ахуел)...
В МТС заявили, что контактируют с ФАС касательно жалоб на платную раздачу трафика
Fatronix
05:02
Ха-ха, первый пост согласен с измерениями, как прижали с фактами, то все не те измерения, вот и весь Vorvort. Плохая у вас память, я столько не измерял, жду скриншот с текстом измерения где у меня 100...
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 6950 XT Desktop Graphics Card
Николай Шилак
05:00
Именно так все и было, беспросветно.
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
DIP48
04:58
Куст наконец то обошли ?))) И в чем же, интересно, прогресс ?
Белый дом: ВСУ достигают постепенного прогресса в ходе контрнаступления
DIP48
04:51
С какого боку здесь Бразилия ?!
Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина
Kasir
04:35
Зная донтнод, там будет много педиков, не интересно. В Балдурс гейт потому не играю, там педики и лесбы вообще все
Видео: почти 15 минут игрового процесса ролевого приключения Banishers: Ghosts of New Eden от авторов Life is Strange
nukemall
04:27
Придурки психбольные. ВСУчки давно не сосредотачиваются даже в масштабах достойных того, чтобы залпом "Смерча" накрыть, потому и "потужный наступ" выродился в серию набегов взводами, максимум ротами. ...
Гурулев предложил применить ядерное оружие по наступающей украинской армии
Kasir
04:26
Этот чел мне нравится
Конкурент Трампа обещает отдать часть Украины России и заблокировать вступление Киева в НАТО
Kasir
04:25
Одновременно с этим нет упоминаний у МСИ о выпуске нового шлака от АМД, 7700 и 7800, видимо нифига не продаётся уже выпущенный шлак. И МСИ изменила приоритеты на правильные, нужно больше версий Нвидиа...
MSI готовит сразу 20 игровых видеокарт серии GAMING SLIM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем