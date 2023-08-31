Украинцы уже отреагировали на слова венгерского чиновника.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал западные страны отказаться от перспектив приёма Украины в НАТО и провести сделку по прекращению боевых действий на украинских территориях, отказавшись от украинских претензий на Крым. О других украинских территориях, подконтрольных российской армии, речи не было.

Венгерский политик считает, что победа украинцев в этой ситуации невозможна из-за численного перевеса россиян. Именно озвученные им условия могли бы позволить урегулировать российско-украинский конфликт. Непонятно, входит ли в предложенную политиком «сделку» судьба Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые подконтрольны России, как и Крым.

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Орбан также призывает Запад прекратить военную поддержку Украину. Он допускает, что Украина может получить некоторые гарантии от союзников в рамках «новой архитектуры безопасности», одобренной Россией, как аналог членству в североатлантическом альянсе.

Спикер Кабинета министров Украины отреагировал на слова главы венгерского правительства, подчеркнув, что не знает как в Венгрии, но украинцы не торгуют своими территориями и суверенитетом.