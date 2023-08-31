Семье легитимного президента удавалось править страной в течение 50 лет.

В Габоне произошёл государственный переворот, в результате которого группа военных аннулировала результаты президентских выборов, арестовали избранного президента и назначила главой государства командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Олиги Нгемы. На текущий момент в стране уже создан комитет переходного периода.

Легитимный президент Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом в своей резиденции, откуда уже записал видео, которое его сторонники призвали распространить. Габонский президент пребывает в шоке, сообщая, что не понимает происходящего, а его сын и жена где-то в другом месте. До этого момента семье Бонго удавалось править Габоном более 50 лет, 42 из которых президентскую должность занимал отец действующего президента.

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В Европейском союзе назвали ситуацию дестабилизирующей для африканского континента. Французы осуждают военный переворот, а Китай требует гарантий безопасности для Али Бонго. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти внимательно наблюдают за ситуацией, так как она является предметом глубокой озабоченности.

Чуть более месяца назад государственный переворот произошёл в Нигере. Несмотря на новости о возможной военной интервенции в страну, до сих пор никто не решился восстановить легитимную власть.