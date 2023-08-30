Американские военные использовали беруши с 2003 по 2015 год во время учений и боевых действий, но со временем их слух начал ухудшаться из-за дефекта аксессуара.

Издание Reuters пишет, что военнослужащие из Соединённых Штатов Америки после долгих судебных разбирательств приблизились к сделку с американским холдингом 3M, который поставлял американской армии беруши. Они использовали бойцами в ходе учений и боевых действий с 2003 по 2015 год, в том числе в Афганистане и Ираке.

Однако, как оказалось позже, американские военные начали жаловаться на возникшие проблемы со слухом или постоянный звон в ушах. Обвинил в этом компанию, которая поставляла беруши. Всего против 3M подано более 300 тысяч исковых заявлений.

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Истцы утверждают, что компания скрывала недостатки конструкции своего аксессуара, подделывала результаты испытаний и не предоставляла инструкций по его применению.

По данным Reuters, сейчас между сторонами судебного процесса может возникнуть сделка, по которой компания выплатит пострадавшим в общей сумме около 6 миллиардов долларов компенсации в течение пяти лет. При этом производитель отказывается признавать, что проблема на самом деле на их стороне.