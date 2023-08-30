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КНР утвердили новые государственные карты c частью территорий России
Речь о Большом Уссурийском острове, разделённом между Россией и Китаем, но нечаянно присоединённым на китайских картах в состав китайского государства.

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Сайт китайской государственной организации «Картографический сервис стандартных карт» опубликовал новый, официально утверждённый китайскими властями, комплект географических карт за 2023 год, на котором часть российских территорий была присоединена к Китаю.

Речь идёт о Большом Уссурийском острове площадь 350 квадратных километров, который долгое время оставался объектом территориальных споров между странами. Как итог, в 2008 году страны договорились разделить остров пополам, но новые китайские карты не предусматривают этого.

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Новые официальные карты будут использоваться в качестве иллюстраций для новостных агентств, книжных издательств, рекламных материалах и учебных программах.

В августе 2022 года китайская таможенная служба в городе Нинбо изъяла 23,5 тысяч карт, предназначенных для экспорта, на которых отсутствовали территориальные претензии Китая в отношении ряда территорий, спорных для Японии. Китайское правительство активно проводит политику по формированию «правильных карт» и конфискации «проблемных карт», чтобы таким образом не подвергать угрозе национальную безопасность и территориальную целостность страны.

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#россия #китай
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