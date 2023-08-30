Соответствующий законопроект выдвинул украинский депутат.

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко вступает на военную службуВ рамках усиления мобилизационных мер, в Верховной Раде Украины на рассмотрении появился законопроект, который предполагает отказ от освобождения украинских депутатов от военной службы на момент военного положения. Украинское законодательство, как и законодательство многих стран, предусматривает освобождение депутатов от службы в армии на срок выполнения ими своих полномочий.

Законопроект же предлагает исключить из Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» это содержание, тем самым сделав возможным мобилизацию украинских депутатов.

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Законопроект был выдвинут по инициативе украинского депутата Александра Дубинского, известного своими неоднократными поездками за рубеж во время военного положения. Депутат также был исключён из президентской фракции «Слуга народа» из-за ряда скандалов, связанных с его отпусками.

На текущий момент нельзя сказать, что законодательная инициатива несёт реальную пользу, ведь отправка 450 депутатов(по факту меньше) на поле боя не решит ситуацию, зато усложнит работу законодательных органов.

Всё это усложняется ещё тем фактом, что в Конституции Украины установлен запрет на совмещение депутатом любого рода деятельности, кроме творческой, преподавательской и научной. Таким образом принятие подобного законопроекта либо создаст юридические коллизии, либо потребует редакции конституционного документа, что невозможно на момент военного положения.