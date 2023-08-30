Следственный комитет России подтвердил гибель бизнесмена.

Неделю назад стало известно, что бизнес-джет «Embraer», принадлежавший Евгению Пригожину, потерпел крушение в Тверской области, в связи с чем весь экипаж из десяти человек погиб. Уже 27 августа Следственный комитет России подтвердил гибель бизнесмена по результатам молекулярно-генетических экспертиз.

Вчера в Санкт-Петербурге состоялось прощание с Пригожиным, который был захоронен на Пороховском кладбище. Как сообщила пресс-служба бизнесмена, прощальное мероприятие происходило в закрытом формате, а все желающие смогут посетить его могилу уже на самом кладбище. Евгений Пригожин покоится рядом с могилой своего отца, а захоронение произошло в 16 часов дня, как пожелали родственники.

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Некоторые издания, ссылаясь на источники в виде охраны кладбища, сообщают о том, что никаких воинских почестей на похоронах не было. Пригожина посетило около 30 - 40 человек, все из родственников и близких, военнослужащие на кладбище отсутствовали.

Перед началом прощания 14 кинологов с собаками проверили территорию кладбища на предмет опасных веществ. Работники правоохранительных органов организовали коридор из ограждений, а также разместили рамки металлоискателя и большие урны для мусора.