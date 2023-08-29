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В Украине заявили о планах получить дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus
Оба типа ракет союзники отказывали поставлять украинцам.

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Некоторое время назад канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в немецком правительстве опасаются поставлять украинцам дальнобойные ракеты Taurus из-за риска нанесения ударов по российским территориям с помощью немецкого оружия. Как один из аргументов немецкий чиновник использовал то, что Соединённые Штаты Америки так и не поставили ATACMS по тем же причинам.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что больше нет никаких «красных линий» по военным поставкам и украинская армия обязательно получит оба типа ракет от союзников. 

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Он подчеркнул, что насчёт Taurus уже есть положительные сигналы в немецком парламенте. Тем не менее, Шольц все равно опасается поставлять такое вооружение украинцам. Если же говорить о ATACMS, то Резников считает штаты прагматичной страной, которая перед передачей оружия взвешивает сколько у них его имеется, сколько они могут передать и сколько могут производить, чтобы не нанести удар по своей боеспособности.

На текущий момент никаких поставок ATACMS и Taurus официально анонсировано не было. Американцы по-прежнему отказывают украинцам, а немцы колеблются при принятии решения. Учитывая ситуация с поставками Украине немецких танков, когда штаты поставили свои танки первыми, взяв на себя инициативу, ответ на вопрос: поставит ли немецкое правительство ракеты украинцам - по большей степени зависит от американцев.

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#украина #сша #германия #atacms #taurus
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