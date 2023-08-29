Россияне пытаются таким манёвром расcредоточить украинские силы.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал оперативную обстановку в зоне боевых действий, невзначай отметив успехи российской армии. Он признал, что обстановка на Купянском направлении сложная и российские военные ведут наступательные действия.

Украинский министр считает такое решение логичным ходом: россияне пытаются отвлечь внимание украинцев с направлений юга и востока, тем самым ослабив украинское контрнаступление. Однако, как добавил он, идти на поводу украинские силы не будут, лишая себя «усилий и возможностей» на юге. Между этим генерал-полковник Александр Сырский, командующий группировкой войск «Хортица», продолжает обороняться на Купянском направлении и пытаться атаковать на Бахмутском направлении.

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По словам Резникова, российская армия «немножко вроде продвигается», но если украинская армия пойдёт ещё немного вперёд, то россияне якобы попадут в котёл

Ранее издание The New York Times писало, что американские советники указывали на ошибку украинцев, которые рассредоточили свои войска на разных направления вместо того, чтобы нанести сосредоточенную атаку на Южном направлении. В то же время была информация от издания, что Сырский настаивает на подкреплении на Купянском направлении, чтобы противник не продвигался.