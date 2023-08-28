Его экипаж составляет порядка 4,5 тысяч человек.

Турецкие средства массовой информации оповещают о прибытии крупнейшего в мире авианосца Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки «Джеральд Р. Форд» в порт Антальи. Экипаж данного судна составляет около 4,5 тысяч человек личного состава.

Директор турецкого порта Озгют Серта считает, что авианосец крайне положительно отразился на экономике Турции. Экипаж корабля прогулялся по турецкому городу, сделав покупки. В то же время туристы и местные жители с особым интересом наблюдают за авианосцем. Если верить управляющему портом, то заход американского корабля в турецкую гавань и вовсе отдельный подарок для турков.

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Ранее атомная подводная лодка USS Florida американского флота, оснащённая 154 крылатыми ракетами, зашла в акваторию Ионического моря. Данный визит в американском командовании назвали демонстрацией американо-итальянского партнёрства в рамках евроатлантического союзничества между странами. Военно-морские силы страны также разместили несколько субмарин в Южной Кореи, что в КНДР расценили как возможную угрозу применения ядерного оружия.