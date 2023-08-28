Всё это ещё с периода 2014 года.

В июне российские средства массовой информации писали, что в результате ракетного удара, нанесённого по зданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, одним из пострадавших стал глава ведомства генерал-лейтенант Кирилл Буданов, которого достали из-под завалов и отправили в Берлин на лечение. Всё это совпало с внезапной пропажей украинского офицера. Информацию о ранении Буданова опровергла как украинская разведка, так и он сам.

Спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что начиная с 2014 года Кирилл Буданов пережил порядка десяти покушений. Более того, одним из таких случаев является как раз таки удар по штабу украинской разведки, после которого Буданов пропал из информационного пространства, через некоторое время постепенно появляясь в нём вновь.

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Однако, как утверждает Юсов, даже такие неурядицы не смогли прекратить деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое продолжало свою работу даже во время неформального отсутствия Буданова.