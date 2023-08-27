Украинские власти подтвердили информацию.

Издание The Guardian опубликовало статью, в которой рассказало о секретном совещании в 500 километрах от Киева, в котором принял участие Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и генералы НАТО. Основной темой их разговора была перезагрузка военной стратегии украинской армии на фоне прекращения прогресса контрнаступления. Речь была и о планах украинских сил на 2024 год.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о проведении такой встречи, уточнив, что секретной она является лишь для журналистов. На деле Залужный проводит подобные встречи практически ежедневно.

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The Guardian отмечают, что на встрече присутствовал Командующий силами НАТО на европейском континенте Кристофер Каволи, начальник штаба обороны армии Великобритании Тони Радакин. Про последнего хоть и мало слышно, но, как добавило издание, он играет важную роль в оказании военной поддержки украинской армии. За его спиной много поездок в Украину и именно он вместе с американцами рекомендовал украинскому командованию сосредоточить силы на одном направлении, а именном южном.