Обвиняемому удавалось избегать смертной казни в течение 35 лет.

В 1988 году в штате Алабама гражданин Кеннет Юджин Смит был осуждён за причастность к убийству жены проповедника. В 2022 году его пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но из-за возникших проблем с введением капельницы в его вену, казнь пришлось перенести. Генеральный прокурор штата Стив Маршалл считает издевательством факт, что заключённому удавалось избегать смертной казни в течение 35 лет.

Издание Assotiated Press пишет, что в штате могут впервые применить смертную казнь с помощью азотной гипоксии. Способ предполагает лишение человека кислорода, в связи с чем ему приходится дышать только азотом. Такой вид смертной казни разрешён лишь в трёх штатах - Оклахома, Миссисипи и Алабама.

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Основная причина, по которой азотная гипоксия как способ проведения смертной казни была разрешена в Алабаме является дефицит препаратов, используемых для смертельных инъекций. Сторонники нового метода казни предполагают, что она является абсолютно безболезненной и гуманной по отношению к казнённому.