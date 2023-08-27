Город включён в многолетнюю программу по развитию региона.

Евгений Балицкий, являющийся временно исполняющим обязанности губернатора подконтрольной российской армии Запорожской области, заявил, что представленная им десятилетняя программа развития региона включает в себя город Запорожье, поэтому он надеется на скорое его взятие.

По словам чиновника, при составлении плана учитывался исход как с взятием Запорожье, так и без него. Региональные власти предусмотрели различные пути стратеги по развитию области, а их реализация в большей мере зависит от российской армии.

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Балицкий утверждает, что попытки украинского контрнаступления на Запорожском направлении провальны. Украинская армия пытается наступать толпами, но не добивается успеха, а иногда вынуждена отступать с занятых позиций. Стоит отметить, что иностранные средства массовой информации указывают на отказ украинского командования от ведения «мясных штурмов» в связи с их неэффективностью и ресурсозатратностью, хотя в штатах настаивают как раз таки на такой тактике.

В то же время украинские власти также имеют свою многолетнюю программу по развитию Крыма, хотя фактически не имеют контроля над полуостровом. Обе стороны подготавливают юридическую или организационную основу на случай изменения ситуации в зоне боевых действия.