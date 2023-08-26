Никакой конкретики и подробностей американский военачальник не озвучил.

В интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки Марк Милли заявил, что среди российского командования есть опасения относительно прорыва Вооружённых сил Украины на юге.

По словам американского военачальника, появляется всё больше признаков прорыва первой линии российской обороны в южной части зоны боевых действий. Он добавил, что украинская армия якобы может расширять клин в направлении стратегически важного города Токмак, по важности который обходит только Мелитополь, позволяющий разорвать сухопутный коридор на Крымский полуостров.

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Марк Милли также рассказал о нескольких российских военных корреспондентов, которые уже рисуют мрачную картину для российской армии на некоторых южных участках. О каких именно военкорах шла речь - не уточняется.

Ранее заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что линия обороны представлена не как в фильмах и всё происходит на определённых её участках. На каких-то из них украинская армия прорвала первую линию, где-то даже приблизилась ко второй, но российские силы продолжают окапываться и создавать железобетонные конструкции.