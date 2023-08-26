Страна может выходить со своей нефтью на азиатские рынки, потеснив Россию.

Издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники в лице высокопоставленных американских чиновников, рассказало о неофициальном решении Соединённых Штатов Америки ослабить санкции против Ирана, чтобы иранская нефть могла выйти на азиатские рынки и составить конкуренцию России.

Как объясняет автор статьи, месяца тайной дипломатии привели к тому, что страны договорились о разблокировании замороженных активов, получили прогресс в обмене пленными и даже смягчили санкции. Тегеран смог восстановить добычу нефти до самого высокого уровня с момента введения запрета пять лет назад, поставляя в Китай наибольшей количество сырой нефти за последнее десятилетие. Предполагается, что объёмы будут лишь расти.

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Американская выгода заключается в том, что появившееся на рынке предложение может снизить цены, а также дать альтернативу российской нефти. Руководитель глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets LLC в Нью-Йорке Хелима Крофт считает, что интересы американцев и иранцев сходятся, когда заходит речь о увеличении количества баррелей на рынке.

Соединённые Штаты Америки не собираются терпеть покупку иранской нефти своими партнёрами: Южной Кореей, Японией или странами Европы, но спокойно относятся к её продаже в Китай. Иранцы предлагают китайцам хорошие скидки, чтобы те отдавали предпочтение именно иранской нефти, а не российской.

Стоит отметить, что речь о неформальном смягчении санкций, то есть формально Иран по-прежнему под санкциями и не может прибегнуть к сотрудничеству с «белыми» перевозчиками нефти. Иранцы используют «теневой флот», как и Россия, в связи с чем появляется вопрос, хватит ли его на россиян и иранцев одновременно.