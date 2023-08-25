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Зеленский: За каждый Patriot приходится бороться с партнёрами
Украинский президент рассказал о работе западной ПВО в стране.

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией о том, что ещё необходимо украинской армии для закрытия неба и насколько сложно договариваться с союзниками о поставках необходимого вооружения.

По словам украинского президента, закрыть небо можно только современными система противовоздушной обороны. Украинцы также нуждаются в дополнительных ракетах к хоть и несовременному, но действенному советскому оборудованию. Он подчеркнул, что у украинцев есть советская техника, но нет к ней боеприпасов, поэтому нужно либо договариваться с союзниками, либо налаживать собственное производство.

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Говоря о чаще всего использующихся системах противовоздушной обороны, которые обладают высоким уровнем срабатывания, Зеленский называет среди них зенитно-ракетный комплекс Patriot, NASAMS и IRIS-T.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что за каждый Patriot приходится очень сложно работать с партнёрами, пытаясь выбить дополнительную пусковую систему. Он уже и не говорит о дополнительной батарее техники.

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#украина #зеленский #patriot
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