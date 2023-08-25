В некоторых Telegram каналах писали, что самолёт бизнесмена могла сбить ракета ПВО.

Не так давно стало известно, что в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет «Эмбайер», на котором находилось два ключевых функционера ЧВК «Вагнер» - Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. На текущий момент есть версия о том, что самолёт был взорван с помощью бомбы, размещённой на шасси. Также в некоторых Telegram каналах писали о сбитии Пригожина ракетой противовоздушной обороны.

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер сообщил, что их первоначальная оценка по ситуации, основанная на множестве факторов, заключается в том, что Пригожин, скорее всего, был убит. Он добавил, что не будет вдаваться в подробности, как эту информацию собирали.

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Американский чиновник отметил, что в Пентагоне на данный момент нет никакой информации, которая могла бы указывать на сбитие самолёта ракетой класса «земля - воздух»

Патрик Райдер обозначил, что в штатах всё ещё продолжают оценивать ситуацию и дополнительной информации о причинах авиакатастрофы у них пока нет. В то же время ведомство продолжит следить за действиями «вагнеровцев» в Африке.