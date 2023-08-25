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Норвегия сообщила о готовности передать Украине списанные истребители F-16
Их число достигает 64 единиц авиатехники.

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Не так давно стало известно, что Нидерланды и Дания готовы передать Украине свои истребители F-16 после замены их современными F-35. Голландцы могут дать 42 истребителя. когда датчане 19 единиц авиационной техники.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере заявил, что его страна также готова передать украинцам американские истребители из числа списанных. Стоит отметить, что на вооружении норвежцев стояло 62 истребителя F-16, которые были заменены современными F-35.

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Норвежский чиновник обещает в своё время предоставить более подробную информацию о передаче авиационной техники, включая её количество и сроки поставки. До этого на встрече с украинским президентом он пообещал передать украинцам зенитные ракеты и другую военную технику, которая имеется в наличии у Норвегии. Имеется в виду передача вооружения на бескорыстной основе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Финляндии списанные истребители F-18 Hornet, которые его страна готова взять в дар, хоть и в приоритете остаются F-16.

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#украина #f-16 #норвегия
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