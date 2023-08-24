Для этого можно использовать старые советские танки.

Бывший специальный помощник Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Дэн Райс в интервью Newsweek рассказал о том, что украинское военное командование допустило серьёзную ошибку в начале контрнаступления, пустив западную технику на прорыв российских оборонительных позиций, с чем она не справилась. Он считает, что ситуация преподала Киеву урок.

По мнению американского эксперта, в таких атаках не стоит использовать западные M1 Abrams или Leopard 2, ведь это дорогостоящая и редкая военная техника с обученными в Европе специалистами. Вместо неё можно использовать старые советские танки, например Т-64, более подходящий на роль «расходного материала»

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Западную бронетехнику можно пускать после советской, когда минные поля будут уже преодолены, а она позволит развить темы продвижения украинских войск.

Один из источников издания отмечает, что использовать американские и немецкие танки и вовсе не стоит на направлениях Запорожской области. Связано это с местным ландшафтом, который позволяет российской армии быстро обнаруживать украинскую технику.