Финны планируют снять с вооружения истребители, а украинский президент готов принять их в дар.

Не так давно стало известно, что передача Украине американских истребителей F-16 лишь вопрос времени и они могут получить их как через полгода, так и через почти год. Нидерланды готовы передать 42 истребителя, а Дания 19, но только когда заменит их современными F-35.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности забрать у финнов списанные истребители F-18 Hornet. По словам украинского президента, этот вопрос зависит не от украинцев, но в условиях боевых действий «мы берём все, что нам дают»

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Украинский президент добавил, что украинские военные готовы учиться на всём, что летает, и на всём, что плывёт. Если же Финляндии всё-таки не нужны F-18, то Зеленский сообщил о готовности забрать их с удовольствием.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что приоритетными для его страны являются американские истребители F-16 из-за их количества, которым можно обеспечить потребности Военно-воздушных сил Украины. Однако он утверждает, что Украина готова взять любые типы самолётов.