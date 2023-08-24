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Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
Ничего больше союзники сейчас дать не могут.

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Не так давно стало ясно, что Украина так или иначе получит американские истребители F-16, но перед этим украинские пилоты должны успешно завершить обучение по эксплуатации западной авиации, которое может затянуться из-за необходимости прохождения лётчиками дополнительных курсов по изучению английской авиационной терминологии. Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что первые истребители поступят на вооружение украинской армии только через 6 - 7 месяцев, а может и позже, чему расстраиваться не стоит.

На встрече украинского министра с Министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен Вооружённые силы Украины фактически получили первый американский истребитель. Правда, пока что только в виде макета-статуэтки. Если же говорить о реальных истребителях, то страна может поставить украинцам 42 единицы авиационной техники, но только после её замены современными истребителями F-35.

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Стоит отметить, что передача статуэток западного вооружения на примере переданного Резникову истребителя F-16 - обычное дело, ведь похожие вручались при передаче Leopard 2 и ряда другой военной техники стран-участников НАТО.

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#украина #f-16 #нидерланды #резников
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