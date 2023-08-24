Никаких успехов у россиян нет.

Командующий Космическими силами Соединённых Штатов Америки генерал Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post заявил, что штаты хотят вывести на низкую околоземную орбиту большую группу спутников Starlink для нужд американских военных, в которую могут войти до тысячи аппаратов. Однако им препятствует в этом Россия.

По словам американского генерала, российские силы пытаются её глушить, но эти попытки не имеют никакого успеха. Такую же ситуацию имеют с группой спутников, предназначенных для Украины. Салтцмен уверяет, что наличие большого числа американских спутников нанесение им ущерба другими странами станет гораздо более сложной проблемой в плане нацеливания.

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Ченс Салтцмен также рассказал, что в августе на базе Питерсон в Колорадо заработало новое подразделение его военного ведомства, которое будет заниматься оценкой характеристик спутников других стран, их предназначением и потенциалом. Американский генерал уверены, что им необходимо вести разведку для нужд космоса и установить господство американцев в космическом пространстве.