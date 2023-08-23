Связано это с дефицитом земли.

Китайские власти и компании по оказанию ритуальных услуг нашли новый способ захоронения, который как никогда актуален из-за высокой цены на стандартный вариант с погребением. Проблема обострена ещё и тем, что, согласно данным Национального бюро статистики, в 2022 году умерло 10,4 миллионов китайцев, а это превышает рекордную цифру за 2016 год на 6,7%. Можно предположить, что ситуация напрямую пересекается со смертностью от COVID-19.

Издание Bloomberg пишет, что отдельной проблемой для родственников усопших является цена организации погребения, которая на 70% дороже цифровых похорон. Цифровое кладбище, вмещающее в себе более 150 участков, имеет площадь лишь 20 квадратных метров, когда на участке такого размера можно провести лишь шесть погребений в традиционном формате.

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Жительница Китая Чжан Инь, похоронившая свою бабушку на цифровом кладбище, наоборот видит в таком способе захоронения плюсы. Она считает, что если привести своих детей на традиционные кладбища, то перед ними будут лишь голые могилы, не имеющие для них никакого значения, а на цифровых кладбищах можно в зале просматривать фотографии умерших.

С начала года лишь 500 китайцев приобрели цифровые участки при наличии 7 тысяч таких мест.