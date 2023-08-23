Американцы отмечают частичный успех украинцев.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты Америки не видят признаков тупика в российско-украинском конфликте, в том числе в боевых действиях на украинских территориях.

Американский чиновник уверяет, что хотя Россия начнёт атаковать местами, более того, она уже это делает, украинская армия тоже атакует и добивается определённых успехов на южном направлении. Он считает, что американскому правительству нужно продолжать развивать фундаментальные элементы как обороны, так и наступления, в частности, артиллерийские боеприпасы и мобильность, которая нужна Украине, чтобы иметь возможность как удерживать позиции, так и захватывать их.

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Джейк Салливан не осмеливается прогнозировать или предсказывать, как на самом деле закончится ход боевых действий. Однако на брифинге он убеждает, что американцы продолжат поддерживать украинцев в их контрнаступательных усилиях.

Ранее Министр обороны Италии Гуидо Крозето выразил мнение, что в зоне боевых действий образовался тупик и украинским властям нужно думать на политическим вариантом завершения конфликта.