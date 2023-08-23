Его жена жаловалась на предынфарктное состояние мужа.

После того, как Игорь Гиркин(Стрелков) был задержан, встал вопрос его размещения в Московский следственный изолятор «Лефортово», но семья и адвокаты бывшего сотрудника ФСБ пытались добиться его заключения под домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья и невозможность им покинуть страну из-за розыска Интерпола. Как итог, безуспешно.

После некоторого время Гиркина в следственном изоляторе, его жена сообщила об ухудшении здоровья мужа: у него начала отнимать рука, появились судороги, затруднено дыхание и возможно предынфарктное состояние. Она просила российского президента Владимира Путина отменить арест своему мужу.

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Алексей Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, который ранее заявлял об отказе Гиркина общаться с правозащитниками, теперь рассказал о нежелании подозреваемого в совершении преступления быть госпитализированным в больницу Федеральной службы исполнения наказаний.

Правозащитник утверждает, что у Стрелкова в штатном режиме работает врач медико-санитарной части изолятора. Он получает всю необходимую медицинскую помощь и чувствует себя лучше. Что насчёт онемения руки, то Гиркин сознался, что она немела и раньше, ещё до изолятора.