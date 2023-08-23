Столько необходимо украинским пилотом для завершения обучения.

Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки долгое время отрицали надобность Украине американских истребителей F-16, особенно, если учитывать дороговизну «создания» западного авиапарка для украинской армии, всё же украинские пилоты приступили к обучению и получили первые обещания по поставкам авиационной техники.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что по итогам тестирования украинские пилоты показали хорошие результаты и оказались готовыми сесть за штурвал F-16 всего после полугодового курса обучения, но всё же поступить на вооружение самолёты могут позже и по этому поводу расстраиваться нельзя. В то же время украинский министр подчеркнул, что с обучением техников и инженеров всё сложнее, ведь перед ними стоят очень сложные системы обслуживания и ремонта.

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Украинский министр отметил, что украинские военные талантливы, ведь освоили зенитно-ракетные комплексы Patriot за 10 недель вместо 10 месяцев, 155-мм артиллерийские системы за 3 недели вместо 3 месяцев.

Стоит напомнить, что кроме практической части обучения есть и речь о том, что украинским пилотам понадобится пройти дополнительные курсы по изучению английского языка, выучив авиационную терминологию.