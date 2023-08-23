Конгресс блокирует продажу Турции F-16, которые турки хотят в обмен на ратификацию членства.

После того, как Турция допустил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, был возобновлён вопрос продажи туркам истребителей F-16 и комплектов по модернизации уже имеющихся самолётов. Как итог, советник президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американский президент не против поставок американских истребителей в Турцию и начнёт соответствующие консультации с Конгрессом.

Однако, как отмечает шведское издание SwebbTV, на текущий момент этот вопрос не сдвинулся с места. Журналисты говорят о том, что продажа Турции американских истребителей F-16 названы Анкарой как «необходимое условие» для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО.

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Если штаты не начнут работать над тем, что турки всё-таки получили американскую авиацию, то это приведёт к блокированию ратификации заявки Швеции на вступление в североатлантический альянс.

Стоит напомнить, что ещё 4 года назад Турция была исключена из программы по закупке американских истребителей F-35, в рамках которой потратила 1,4 миллиарда долларов. Причиной этому была закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкое правительство осознаёт, что никто не вернёт их в программу, но хочет получить обратно потраченные ими деньги.