Для этого нужно разрешение главкома ВСУ Залужного.

Швейцарское издание Le Temps пишет, что украинское правительство практически полностью запретило иностранным журналистам посещать украинские позиции, чтобы на основе поездки составлять журналистский материал. Теперь для этого нужно личное разрешение Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

Такое решение объясняется тем, что украинские военнослужащие до сих пор не смогли прорвать российскую оборону, при этом существенные потери среди украинской армии неоспоримы. Предполагается, что одной из причин запрета иностранным журналистам посещать зону боевых действий является статья Forbes, где писалось о переброске 82-й украинской бригады, после которой по ней нанесли пять авиационных ударов.

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Журналист Le Temps напомнил, что в сентябре 2022 года, когда Вооружённые силы Украины Харьковскую операцию, были предприняты подобные меры. Автор статьи не исключает, что таким образом украинская армия хочет скрыть от медиа свои планы по ведению наступательных операций.