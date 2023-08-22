Он рассказал об открытом и хорошем разговоре с Зеленским.

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Белград продолжает проявлять уважение к территориальной целостности Украины, даже не признавая Крым, Донецк и Луганск российскими. Темами их обсуждений был российско-украинский конфликт и вопрос Косово и Метохии.

Сербский президент назвал Украину дружественной страной, с которой у Белграда ещё не было конфликтов. Однако он ранее подчёркивал, что если украинцы признают Косово(как многие западные страны), то украинское правительство потеряет в один момент всё, включая уровень политического доверия. Имеются в виду дружественные отношения с сербами.

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Стоит отметить, что сербский президент заявил о поддержке украинской территориальной целостности ещё в феврале прошлого года, но с примечанием, что он считает россиян с украинцами братским народом. Сербия напрямую не оказывает Украине военную помощь, но и не препятствует местным компаниям делать это. К каким-либо антироссийским санкциям страна не присоединялась.