В немецком правительстве опасались, что использование немецкого оружия дальнего действия по России привело бы к новому конфликту между странами.

Украинское правительство чётко дало знать, что одних французско-британских ракет Storm Shadow им недостаточно и они хотят получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus, которые могут поражать цели на ещё большем расстоянии. После этого в немецком правительство всерьёз задумались, смогут ли украинцы удержаться от применения немецких ракет по российским территориям.

Депутат Бундстага, председатель оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, заявила, что со стороны немецкого правительства опасаться поставок Украине немецких ракет Taurus - безосновательно. Она считает, что украинская армия дала чётко понять о выполнении своего обещания не наносить удары по российским территориям с помощью немецких ракет.

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Мари-Агнес Штрак-Циммерманн добавила, что у Германии достаточно ракет Taurus, некоторые из которых немецкое правительство может отправить украинцам. Они готовы к применению, а украинская армия может использовать их для уничтожения российской логистики на поле боя, но только на украинских территориях.

В украинском правительстве настаивают на необходимости поставить Taurus ещё с весны 2023 года, когда началось контрнаступление.