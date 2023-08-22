Интернет миллиардера служит украинцам в зоне боевых действий.

Наличие стабильной связи в зоне боевых действий - залог успеха в координации действий войск и, соответственно, успешном выполнении ими своих задач. По этой причине украинская армия использует спутниковый интернет Starlink на своих позициях, который принадлежит компании Илон Маска SpaceX.

Бывший чиновник Пентагона Колин Каль в интервью The New Yorker заявил, что Илон Маск рассказывал ему о своём диалоге с российским президентом Владимиром Путиным в 2022 году. Произошло это в момент, когда во время продвижения украинских войск на юге, у них оборвалась связь. Тогда у украинское командования было предположение, что Маск специально прервал связь для украинской армии.

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Каль добавил, что его вывод из ситуации заключается в том, что Маск сильно нервничал из-за участия Starlink в боевых действия, которое Россия могла рассматривать как содействие украинским военным усилиям. Он искал способ, как умиротворить россиян.

Другой чиновник сообщил изданию, что Илон Маск ему за несколько недель до публикации своего «мирного плана», предполагающего территориальные уступки для России, говорил о том же. Более того, он уверяет, что консультации бизнесмена с Москвой были регулярными.