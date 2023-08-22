Необходимость изучения украинскими пилотами английского языка отодвигает срок завершения обучения.

Не так давно стало известно, что Нидерланды и Дания получили разрешение от Соединённых Штатов Америки на поставку Украине американских истребителей. Голландцы готовы отправить все свои 42 истребителя, когда им на замену придут современные F-35. С датчанами аналогичная ситуация, но они могут поставить 19 единиц авиационной техники.

Получить истребители Украина сможет к моменту, когда украинские пилоты завершат обучение. Однако в западных средствах массовой информации говорят о том, что украинским лётчикам придётся пройти дополнительный курс изучения английского языка, включая авиационную терминологию, из-за чего сроки завершения обучения и, соответственно, поставки самолётов, могут быть сдвинуты.

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Издание NBC News, ссылаясь на свои источники в украинском правительстве, пишет о том, что в Украине разочарованы ситуацией с задержками с поставках, но не решаются об этом говорить публично. Объясняется это тем, что F-16 «чувствительная тема» и любые недовольства могут закончится и вовсе отменой поставок.

Стоит отметить, что прогнозы кардинально разные. Датские власти сообщали о готовности предоставить первую партию своих истребителей уже к Новому году, хотя если ситуация с дополнительным изучение английского языка украинскими пилотами всё же настолько отодвигает сроки завершения обучения, то ждать западную авиацию в воздухе стоит только к следующему лету.