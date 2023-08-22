Он объявил о наборе в ЧВК «Вагнер»

После вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина, организация была передислоцирована на белорусские территории, а набор в неё закрыт из-за отсутствия необходимости новых рекрутов, которых к тому же нужно обеспечивать, что сложно в условиях отсутствия российского финансирования.

Основатель ЧВК «Вагнер» впервые после мятежа вышел на видеосвязь, опубликовав видеообращение с Африки. По словам Пригожина, теперь организация проводит разведывательно-поисковую деятельность на африканском континенте, где температура достигает 50 градусов тепла.

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Евгений Пригожин отметил, что «вагнеровцы» продолжают делать Россию ещё более великой на всех континентах, а Африку более свободной, продвигаясь справедливость и счастье для африканских народов. Он также упомянул, что бойцы организации «кошмарят» Исламское государство(ИГ)*, «Аль-Каиду»* и других бандитов

Стоит отметить, что в своём видеообращении Пригожин заговорил о наборе на работу «настоящих богатырей» и продолжении выполнения поставленных задач. Возможно, что таким образом шла речь о продолжении рекрутинговой кампании, но в меньших масштабах.

*Признаны террористическими организациями на территории России.