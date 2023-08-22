Швеция находится не в том положении, чтобы раздаривать авиацию.

Не так давно по итогам разговора Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, было сказано, что украинские пилоты вскоре начнут обучение на шведских истребителях Gripen, а в перспективе страна может даже получить их от шведов. При этом незадолго до этого шведского правительство отрицало возможность таких поставок.

Ульф Кристерссон всё-таки опроверг заявление Зеленского про возможную передачу шведских истребителей Украине. По словам шведского политика, Швеция не имеет обязательств по передаче своих самолётов и страна находится не в той ситуации, которая позволяет её поставлять свою авиацию в другую страну.

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Он также не забыл упомянуть, что их страну так и не приняли в НАТО. В связи с этим, шведская армия, учитывая большую географическую площадь Швеции, вынуждена сама обеспечивать свою защиту, пока не принято решение о её принятии в североатлантический альянс.

Тем не менее, даже если бы украинцы смогли получить шведские истребители, им бы предстояло оборудовать соответствующую инфраструктуру и проходить обучение. Учитывая, что по этим двум пунктам пока что промах даже с F-16, лезть в самолёты другого типа не стоит. К тому же если речь об американских истребителях, то ими владеет большее число стран, которые в перспективе могут их передать украинцам.