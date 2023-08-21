Датчане могут передать украинцам 19 американских истребителей.

Вчера появилась информация о том, что Нидерланды могут передать Украине 42 американских истребителя F-16, которые имеются у них в наличие. В Дании также подтвердили намерение передать западную авиацию, но в меньшем количестве - 19 единиц авиационной техники. Обе страны планируют переходить на более новые истребители F-35. Отмечается, что из обещанных истребителей шесть могут поступить на вооружение украинской армии уже к концу года, хотя пока что организация обучения проходит медленно.

Министр обороны Дании в интервью местному изданию Ritzau заявил, что Украина получит американские истребители только при условии использования их на украинских территориях и с целью вытеснения противника с них. По словам датского министра, эти условия ставятся при передаче танков, истребителей или ещё чего-то и это обязательный сигнал, который украинское правительство получит.

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В то же время Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразил надежду, что другие страны последуют за примером датчан и передадут украинцам свои истребители. Правда, он не упомянул, что датчане тоже осуществляют такое пожертвование не вопреки своим интересам, ведь получат на замену более современную авиацию.