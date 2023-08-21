Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Украина сможет использовать F-16 только на своей территории - Минобороны Дании
Датчане могут передать украинцам 19 американских истребителей.

реклама

Вчера появилась информация о том, что Нидерланды могут передать Украине 42 американских истребителя F-16, которые имеются у них в наличие. В Дании также подтвердили намерение передать западную авиацию, но в меньшем количестве - 19 единиц авиационной техники. Обе страны планируют переходить на более новые истребители F-35. Отмечается, что из обещанных истребителей шесть могут поступить на вооружение украинской армии уже к концу года, хотя пока что организация обучения проходит медленно.

Министр обороны Дании в интервью местному изданию Ritzau заявил, что Украина получит американские истребители только при условии использования их на украинских территориях и с целью вытеснения противника с них. По словам датского министра, эти условия ставятся при передаче танков, истребителей или ещё чего-то и это обязательный сигнал, который украинское правительство получит.

реклама

В то же время Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразил надежду, что другие страны последуют за примером датчан и передадут украинцам свои истребители. Правда, он не упомянул, что датчане тоже осуществляют такое пожертвование не вопреки своим интересам, ведь получат на замену более современную авиацию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #f-16 #дания
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ВСУ оставили село Синьковка под Купянском
Премьер-министр Швеции опроверг заявления Зеленского о передаче истребителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
16
Мали и Буркина-Фасо отправили в Нигер штурмовик Super Tucano для противостояния войскам Сообщества
+
Ryzen Threadripper PRO 7955WX появился в Geekbench c 16 ядрами
+
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
32
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
1
Британский производитель «американских» систем РЭБ выкупил Ball Aerospace за 5,6 миллиарда долларов
+
Украинские самолёты не успев взлететь, тут же попадают "на прицел" ракет ВС РФ - пожаловались в ВСУ
6
Гая Ричи обвиняют в плагиате сценария “Джентльменов”
+
Зеленский назвал истребители Saab JAS 39 Gripen гордостью Швеции и попросил поделиться ими с Украиной
2
СБУ расследует факт поставки бракованных снарядов для ВСУ
1
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
22
Командующий ВВС ВСУ: российские Су-35 ведут охоту на украинские МиГ-29, а соотношение 9 к 1
+
Раскрыты полные спецификации смартфона Xiaomi 13T: Dimensity 8200 Ultra и 8 ГБ ОЗУ
+
War Thunder Mobile вышла на iOS и Android — по случаю релиза разработчики приготовили подарки
3
Найдена вредоносная программа для Android, избегающая обнаружения с помощью хитрого трюка
1
Поклонники Baldur's Gate хотят чтобы Larian сделали ремейк первых двух игр серии
+
Россия нанесла удар по выставке дронов в Чернигове
13
Сеть облетают мемы с Пригожиным в номинации "Учитель года"
+
Новый Ford GTD с 5,2-л.двигателем V8 мощностью более 811 л.с. превзойдет Shelby GT500 2019 года
1
Google выпускает Android 14 Beta 5.1
+

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
81
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
23
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
19
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
13
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
6
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4

Сейчас обсуждают

sevik68
19:09
Подождем, не смертельно
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
Товарищ Ким
19:07
"Минимум 10к экономии которые можно пустить на более дорогую и производительную видеокарту оставаясь в рамках того же бюджета. 6700/3060-12" Золотые слова! RX 6700, выведет не чень обеспеченного гейм...
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
TimopheySnz
19:05
а кондишн в придачу? а то через пару часов придётся в одних труселях у него сидеть
Рабочая станция BIG BOSS за 29000 евро включает семь видеокарт GeForce RTX 4090
Truth Seeker
19:04
Ой, да ладно, почему тогда на пророссийских митингах русскоговорящие в основном?
Шольц назвал граждан Германии «падшими ангелами из ада» в ответ на призывы к миру в Украине
glavhyilo
19:04
бороду дания выписала украине,если по другому
Украина сможет использовать F-16 только на своей территории - Минобороны Дании
Евгений Пономарев
19:02
Пусть запустят эти же игры на пентиуме 1! Тогда поглядим какие будут цифры, или слабо?
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
Рамиль Зазумов
19:00
Говно
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
glavhyilo
18:56
хохлы,они вообще бомжи на подсосе у запада
Шольц назвал граждан Германии «падшими ангелами из ада» в ответ на призывы к миру в Украине
Евгений Водотыец
18:51
Глупый тест, без возможности уменьшать кеш такие тесты не имеют смысла
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
Apsheronsky tchai
18:47
Гражданам РФ с ВНЖ некогда ерундой заниматься, они туда жить и работать уехали и срать хотели на украину. В отличие от бешенцев из 404, которые то дупы себе краской вымажут и валяются по площадям неме...
Шольц назвал граждан Германии «падшими ангелами из ада» в ответ на призывы к миру в Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем