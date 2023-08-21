Объектом их исследований была ракета Р-27.

Издание «Страна», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает, что под Киевом четыре эксперта-криминалиста Министерства внутренних дел Украины погибли в результате взрыва ракеты, которую они распиливали болгарской пилой. Взрывом повреждено три здания и два автомобиля.

Эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра проводили работы с советской авиационной ракетой Р-27. Изначально они пилили её боевую часть, а затем приступили наносить удары молотком. Как итог, произошла детонация боеприпаса. По информации издания, все четыре сотрудника погибли. Из-за взрыва был повреждён фасад самого научного центра, рядом находящегося жилого дома и общежития, двух служебных автомобилей.

реклама

Министр иностранных дел Украины Игорь Клименко подтвердил ситуацию со взрывом в экспертно-криминалистическом центре, но не раскрывая каких-либо подробностей. На месте произошло возгорание, в тушении которого действовали 20 человек и пять единиц техники. О пострадавших официальной информации нет.