Лунная станция должна была стать первой в истории, которая бы села на Южном полюсе Луны.

Ночью 11 августа с космодрома «Восточный» была запущена лунная станция «Луна-25», которая должна была стать первой, высадившейся на Южном полюсе спутника Земли. После нескольких корректировок траектории полёта, лунная станция вышла на орбиту, а также сделал первый снимок лунной поверхности, где виднеется кратер Зееман. Последняя корректировка была внесена при подготовке станции к посадке.

В один момент связь со спутником прервалась. Двухдневные попытки восстановить связь не увенчались успехом. В «Роскосмос» заявили, что по результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, «Луна-25» перешла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование с поверхностью Луны. Для выяснения причин случившегося сформирована межведомственная комиссия.

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Изначальной целью экспедиции была во-первых отработка технологии мягкой посадки возле Южного полюса для облегчения работы будущих миссий, а во-вторых исследование поверхности Луны в вышеуказанном районе. В планах было с помощью криогенного бурения осуществить поиск воды, изучить пылевые и микрометеоритные условия, радиационную обстановку полярной Луны.