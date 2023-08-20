Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Евросоюз может наложить санкции на Польшу, если она продлит эмбарго на импорт украинского зерна
Страна планирует продлить его после 15 сентября.

реклама

После 15 сентября страны Европейского союза обязаны снять эмбарго на импорт украинского зерна, соответствующее решение они приняли совместно. В то же время Польша планирует продлить запрет на ввоз украинского зерна, опираясь на защиту своих национальных интересов.

Если Польша всё-таки продлит эмбарго на импорт украинского зерна в одностороннем порядке, то на страну могут наложить штрафные санкции. В Европейском комиссии могут решить, что принятие такого решения в одностороннем порядка является нарушением европейского права. Польская радиостанция RMF FM сообщает, что в польском правительстве опасаются торговых контрмер от определённых европейских государств, которые могут задействовать их по отношению к Польше.

реклама

На текущий момент страны, которые ввели запрет на импорт украинского зерна, ожидают от Европейского союза принятия решения по продлению эмбарго на весь текущий год. В случае, если этой цели добиться не выйдет, то поляки всё же введут запрет в одностороннем порядке, надеясь, что аналогичное решение примут и другие европейские страны, такие как Румыния, Чехия, Болгария, Словакия и Венгрия.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #евросоюз #польша
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как им удалось организовать первую атаку на Крымский мост
Rheinmetall арендует у Украины советские заводы для их переоборудования под стандарты НАТО
Зеленский: Украина запросила у Швеции истребители Gripen, украинские пилоты уже обучаются
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
22
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
10
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
19
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
10
Российские инженеры отремонтировали упавший возле Артёмовска Ми-28 и вернули вертолёт на базу
2
Российская ракета РВВ-МД2 для истребителей Су-57 и Су-35 сильно встревожила немецких аналитиков
2
Intel Arc A770 догоняет RTX 4060 Ti по скорости генерации в форке Stable Diffusion web UI с OpenVINO
+
По сообщению Reuters США одобрили поставки Украине F-16 из Дании и Нидерландов
1
Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
+
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
1
Заправщик нового поколения JetZero начали разрабатывать ВВС США
+
Boeing модифицирует MD-90 для полетов с экспериментальным крылом
+
Армия РФ в СВО получит малозаметный ударный дрон «Сюрприз» с двумя 82-мм минами на борту
+
AMD готовит Linux драйверы для интегрированной графики GFX 11.5 процессоров Ryzen 8000
1
Американские поставщики оборудования для выпуска чипов потирают руки в ожидании правительственных субсидий
1
Почему индийский "Чандраян-3" отстал от "Луна-25" в лунной гонке, хотя стартовал на месяц раньше
+
"Панцирь" может получить вместо 12-ти базовых реактивных снарядов 9M335 - 48 мини-ракет против БЛА
1
Стало известно, сколько места на диске будет занимать Starfield
2
Германия будет избавляться от оборудования Huawei без оглядки на расходы
2
В Чехии допустили передачу Украине списанных вертолётов Ми-24
+

Популярные статьи

Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
9
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
53
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
22
Vanquish: скорострельный шутер от Синдзи Миками
2
ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе
1
PGML "Raptor": как иорданцы улучшили самый совершенный гранатомёт в своём арсенале
+
Полный список российских банков, что находятся под санкциями в августе 2023 года
3
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
14
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
2
Коротко о GPU Busy — новой метрике игровой производительности
6

Сейчас обсуждают

Marktomato
04:47
Тем временем простенькая 2д игра PvZ через этот эмуль в замесах на 5600х фпс падает до 10-15
Разработчики эмулятора PlayStation 3 RPCS3 рассказали о приросте производительности за этот год
Yilec
04:42
Хе-хе, близок локоток, да не укусишь. Ясно почему садовод Боррель так оскорбляет Россию - 10000 санкций действуют не так, как в "саду" и за лужей надеялись. Сад загнивает, а за лужей людей всё меньше...
Боррель назвал Россию экономическим карликом с атомной бомбой
Johan_888
04:35
Какая-то "странная" математика, для "одноразовых" самолётов что ли? Заменят турбины и прочие "расходники" и в строй. Америкос не учитывает что обслуживание и ремонт русских самолётов дешевле на "поряд...
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
Бот_Пригожина_0308
04:17
Это укроППО пыталось перехватить ракету двумя своими. Промазали.
Politico: В США признают упущенную возможность переговоров
Mosga
04:08
Купите уже нормальный ТВ или монитор (OLED или хз хотя бы miniLED) и сразу поймёте, что 10ке место на помойке. Разница как ночь и день (благодаря autoHDR)
Ryzen 7 7800X3D закрепил статус лучшего игрового процессора, опередив до 30% Core i9-13900K
Kutuz
03:18
Про жертвы среди гражданских автор забыл упомянуть
Politico: В США признают упущенную возможность переговоров
Лев корл
03:04
Мы не против, пускай американцы с китайцами тоже побомбят бандеровцев😂😂😂😂😂 Вот будет смеха - F22 уничтожает свой же Patriot😝😝😝😝
В США восхитились российскими истребителями на Украине
Александр Колодин
02:32
Каким опытом могут поделится эти шмагнеровцы, если сами они потеряли каждого третьего бойца? Как заваливать трупами врага?
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
Надежда Непша
02:30
Будет разгромлен... Зарекалась свинья го..но не жрать и до сих пор жрёт. Наши парни сражаются как боги, так что было бы кому хвалиться силой, только не Польше. По первых ещё туда никто и не собиралс...
Бывший главком ВС США в Европе Бен Ходжес: "Вагнер" будет разгромлен, если вторгнется в Польшу
Михаил Миронов
02:06
Не будет там динамических 4К ибо железо прошки сравнивают с RTX 3070 а эта видеокарта не выдаёт 4К!
Новый PlayStation 5 Pro обещает быть «монстром трассировки лучей в 4K», по утечкам спецификаций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем