Страна планирует продлить его после 15 сентября.

После 15 сентября страны Европейского союза обязаны снять эмбарго на импорт украинского зерна, соответствующее решение они приняли совместно. В то же время Польша планирует продлить запрет на ввоз украинского зерна, опираясь на защиту своих национальных интересов.

Если Польша всё-таки продлит эмбарго на импорт украинского зерна в одностороннем порядке, то на страну могут наложить штрафные санкции. В Европейском комиссии могут решить, что принятие такого решения в одностороннем порядка является нарушением европейского права. Польская радиостанция RMF FM сообщает, что в польском правительстве опасаются торговых контрмер от определённых европейских государств, которые могут задействовать их по отношению к Польше.

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На текущий момент страны, которые ввели запрет на импорт украинского зерна, ожидают от Европейского союза принятия решения по продлению эмбарго на весь текущий год. В случае, если этой цели добиться не выйдет, то поляки всё же введут запрет в одностороннем порядке, надеясь, что аналогичное решение примут и другие европейские страны, такие как Румыния, Чехия, Болгария, Словакия и Венгрия.