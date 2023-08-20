Мост подорвали с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой.

Почти год назад, 8 октября 2022 года, украинские спец. службы организовали подрыв Крымского моста, в чём позже сами сознались. Логистический объект был подорван с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой, а его последствием было обрушение около 250 метров шоссейного полотна, возгорание цистерн грузового поезда и гибель пяти человек. Российские власти остановили движение по мосту из-за сильных повреждений.

Следующая атака произошла уже 17 июля 2023 года. Начальник Службы безопасности Украины Василий Малюк взял ответственность на себя за все два случая подрыва Крымского поста, утверждая, что это вполне логичное решение - наносить удары по логистике врага.

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Глава украинской спец. службы в интервью украинскому изданию «Новое время» сообщил, что он лично разработал и организовал первый случай по подрыву Крымского моста. Он добавил, что люди, причастные к ситуации, использовались втёмную.

По словам Малюка, грузовик был оснащён металлическими цилиндрами-сердечиками, накачанными смесью гексогена, которые были обмотаны целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров. Суммарный вес взрывчатки в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне.