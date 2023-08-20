На них будут производить и ремонтировать танки Leopard.

Немецкий концерн Rheinmetall, в частности его Генеральный директор Армин Паппергер, неоднократно выражали слова поддержки в сторону украинского правительства, а также согласились расширить свой бизнес, разместив заводы компании на украинских территориях, хотя российская сторона, в частности заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отчётливо дала понять, что они станут целью ракетных атак.

Армин Паппергер заявил, что в ближайшее время концерн может приступить к обслуживанию украинских танков. Предполагается, что их ремонт может быть начат уже в августе. Помимо этого более десяти украинцев проходят обучение в Германии для работы на заводах компании, к ним вскоре присоединится ещё 12 человек.

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Генеральный директор концерна настроен наладить скорейшее производство немецких танков в Украине. В планах компании арендовать у компаний украинского оборонно-промышленного комплекса советские заводы, переоборудовав их под стандарты НАТО.

Стоит отметить, что основной завод, который будет базироваться в западной части Украины, разделён между государственным объединением предприятий «Укроборонпром» и Rheinmetall в соотношении 51% на 49% в пользу немецкой компании.